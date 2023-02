Taâlisman – Musique du monde en fanfare Bastide des Arts et de la MUS’ique Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhone EUR Animés par le même désir de partager les sonorités du monde, ces cinq “artistes voyageurs” s’unissent et se complètent sur scène afin de vous offrir une création mélangeant influences indiennes et orientales avec des sons issus des cultures africaines, espagnoles et Sud-américaines.

La “Tit Fanfare” diffuse sa musique depuis plus de 10 ans en France et s’est forgé une véritable identité à l’étranger. Sur scène, la cohésion entre ses membres est forte et l’acoustique plus travaillé que dans les rues laissant alors un choix de composition plus large. Aux rythmes des métissages sonores et culturels, le groupe créé des mélodies épicées qui tourbillonnent d’un horizon à l’autre et attraperont vos sens pour un voyage rempli d’histoire et d’émotions.



Taâl c’est le rythme en Inde, le rythme est l’humain ou l’humain est le rythme…



● Sargam Marie-dit-Asse: banjo

● Bastien Langlois: trombone

● Florent Boulenger: saxophone soprano

● Fathi Belgacem: djembe

● Vincent Bauza: soubassophone.



Vernissage à 19h de l’exposition ponctuelles Lumière en Provence de Cécile de Welle. Venez explorer l’univers de Taâlisman pour l’ouverture de la 14e édition du Festival MUS’iterranée ! Billetweb Bastide des Arts et de la MUS’ique 210, Chemin de Granet Aix-en-Provence

