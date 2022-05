Sur les traces de la Chatelaine – Festival de la randonnée Les Planches-près-Arbois Les Planches-près-Arbois Catégories d’évènement: Jura

Les Planches-près-Arbois

Sur les traces de la Chatelaine – Festival de la randonnée Les Planches-près-Arbois, 29 mai 2022, Les Planches-près-Arbois. Sur les traces de la Chatelaine – Festival de la randonnée Parking de l’église 8 Rue de la Cuisanse Les Planches-près-Arbois

2022-05-29 09:30:00 – 2022-05-29 16:00:00 Parking de l’église 8 Rue de la Cuisanse

Dimanche 29 mai 2022 Façonnée par l'érosion durant plusieurs millions d'années, la Reculée des Planches offre aujourd'hui un spectacle naturel caractéristique du plateau karstique jurassien. Partez à la découverte de ce lieu emblématique dont vous pourrez apprécier la grandeur depuis ses nombreux belvédères. Au détour de l'un d'entre eux, explorez les ruines d'un château féodal avant de vous ressourcer aux bruits de l'eau des sources de la Cuisance et sa célèbre cascade. Pique-nique tiré du sac

