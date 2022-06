Summer party du GEOEB Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

Summer party du GEOEB Martigues, 5 juillet 2022, Martigues. Summer party du GEOEB

11, rue du Colonel Fabien Plage de Ferrières centre-ville Martigues Bouches-du-Rhône Plage de Ferrières centre-ville 11, rue du Colonel Fabien

2022-07-05 – 2022-07-05

Plage de Ferrières centre-ville 11, rue du Colonel Fabien

Martigues

Bouches-du-Rhône 25 35 Vous êtes un entrepreneur souhaitant partager un moment convivial entre professionnels ? ce rendez-vous est fait pour vous !

Nous vous attendons avec sangria, tapas, brochettes, dessert , musique, coucher de soleil et un max de bonne humeur !



Places limitées, billetterie sur le site du GEOB. Le Groupement des Entreprises Ouest Etang de Berre (GEOEB) vous donne rendez-vous à La Paillotte de Zébuline et Zigoto sur la plage de Ferrière mardi 5 juillet 2022 à partir de 19h pour une soirée réseautage et plaisir. contact@geoeb.org +33 6 73 76 34 05 Vous êtes un entrepreneur souhaitant partager un moment convivial entre professionnels ? ce rendez-vous est fait pour vous !

Nous vous attendons avec sangria, tapas, brochettes, dessert , musique, coucher de soleil et un max de bonne humeur !



Places limitées, billetterie sur le site du GEOB. Plage de Ferrières centre-ville 11, rue du Colonel Fabien Martigues

dernière mise à jour : 2022-06-17 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Other Lieu Martigues Adresse Martigues Bouches-du-Rhône Plage de Ferrières centre-ville 11, rue du Colonel Fabien Ville Martigues lieuville Plage de Ferrières centre-ville 11, rue du Colonel Fabien Martigues Departement Bouches-du-Rhône

Martigues Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/

Summer party du GEOEB Martigues 2022-07-05 was last modified: by Summer party du GEOEB Martigues Martigues 5 juillet 2022 11, rue du Colonel Fabien Plage de Ferrières centre-ville Martigues Bouches-du-Rhône

Martigues Bouches-du-Rhône