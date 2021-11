Nantes Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes Loire-Atlantique, Nantes STELLA MARIS Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

STELLA MARIS Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes, 3 avril 2022, Nantes. 2022-04-03 Considérant les jauges restreintes, et pour permettre au maximum d’enfants d’assister au spectacle, l’accès sera restreint à un adulte par famille à partir de 2 ans – Durée : 30 minutes

Horaire : 16:00 17:30

Gratuit : non Unique 7.00€ Considérant les jauges restreintes, et pour permettre au maximum d’enfants d’assister au spectacle, l’accès sera restreint à un adulte par famille à partir de 2 ans – Durée : 30 minutes Oyé oyé, la compagnie Digital Samovar est de retour ! Après Poucette et Alice !, elle présente sa toute nouvelle création accompagnée par Stereolux lors de cette dernière année confinée. Nous avons le plaisir d’accueillir cette poétique étoile de mer. Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes adresse1} Île de Nantes Nantes 44200 Île de Nantes 02 40 43 20 43 https://stereolux.org info@stereolux.org

