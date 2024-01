Vis ma vie… de duc – Visite famille Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Nantes, jeudi 9 mai 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-05-09 15:00 – 16:30

Gratuit : non 12 € / 7,50 € / 4 € / 2,50 € / Gratuit (0-6 ans)(tarif visite guidée, comprenant l’entrée au musée et aux expositions temporaires) Réservation conseillée : 0811 46 46 44 (0,05 €/min. + prix appel) ou chateaunantes.fr ou à l’accueil du musée

Visite guidée. Cette visite en famille, ponctuée de jeux, permet de parcourir le château médiéval et de découvrir une journée à la cour du duc de Bretagne François II, du matin jusqu’au banquet du soir. Pour adultes et enfants entre 6 et 12 ans.Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte (1 adulte pour 2 enfants maximum). Durée : 1h30

Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Centre Ville Nantes 44000

08 11 46 46 44 https://www.chateaunantes.fr/ https://www.chateaunantes.fr/a-voir-et-a-faire/toute-la-programmation/