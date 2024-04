Foulées des Côteaux de Gesvres et Marche randonnée Complexe Sportif de La Coutancière La Chapelle-sur-Erdre, jeudi 9 mai 2024.

Gratuit : non Courses à pied : engagements 10 € jusqu’au 7 mai 2024 / 12 € sur place. Inscriptions en ligne à partir du 15 avril 2024 : accathle.fr Marches : 5 € jusqu’au 8 mai 2024 / 6 € sur place, 3 € pour les enfantsInscriptions en ligne à partir du 1er avril 2024 : helloasso.comou par courrier à Association Enfants du Rwanda, 3 rue Edouard Traviès, 44240 La Chapelle sur Erdre Le bénéfice de la manifestation financera les projets scolarisation et santé (mutuelle de santé, médicaments et soins, kinésithérapie) destinés aux enfants handicapés et/ou très pauvres rwandais que l’association Enfants du Rwanda soutient, en partenariat avec l’association rwandaise TIC (Tiberias Initiative for Children).

Foulées des Côteaux de Gesvres “Trophée Jean-Yves Herry” et marche randonnée « Erdre et Gesvres »Jeudi 9 mai 2024 au départ du Complexe Sportif de La Coutancière, rue de l’Aven à la Chapelle Sur Erdre. L’association Enfants du Rwanda organise la 30e édition de la course à pied des Côteaux de Gesvres, avec l’appui de l’ACC Athlétisme, et une marche randonnée. La course : Les départs des courses adultes de 6,9 km pour la course populaire (1 tour) et de 13,8 km pour les Foulées des Côteaux de Gesvres (2 tours) seront donnés en simultané à 10h. Le circuit empruntera les côtes de Massigné et du Saz. La marche randonnée :Trois circuits seront proposés aux randonneurs :L’un empruntera un circuit champêtre de 15 km passant par les bords de l’Erdre et du Gesvres. Le départ sera donné à 9h.L’autre, de 8 km, longera les bords de l’Erdre et partira à 10h. Il est accessible aux personnes à mobilité réduite.Un troisième circuit, de 5 km, permettra de découvrir la campagne vers la vallée du Rupt et les Quatre Vents, départ à 10h. Renseignements : enfantsdurwanda@gmail.com ou 07 81 29 93 76

Complexe Sportif de La Coutancière La Chapelle-sur-Erdre 44240

02 40 72 56 24