JE N’IRAI PAS A SING SING THEATRE 100 NOMS Nantes, vendredi 10 mai 2024.

Une comédie au rythme endiablé, pleine de rires, où l’urgence de vivre se mélange aux notes de jazz.À consommer sans modération !New-York, 1927L’Amérique, en pleine prohibition, a vu fermer le légendaire Cotton Club. Alors que son propriétaire est emprisonné à Sing Sing pour trafic et vente d’alcool ; sa fille Charlie Madden organise encore des soirées clandestines dans le sous-sol du bar. Dans une ambiance fumeuse et jazzy, de singuliers noctambules s’y fréquentent. C’est le cas du Maire Jimmy Walker, de la célèbre actrice Mae West, et de l’agent de police corrompu Glenn Dunnegan. Par une chaude soirée d’été, tous attendent avec impatience l’arrivée du livreur-contrebandier Ted Pescy, mais les événements vont prendre une tournure à laquelle personne ne s’attend…Une plongée désopilante et rocambolesque dans les années folles américaines avec 6 artistes sur scène dont un pianiste live !

Tarif : 22.00 – 28.00 euros.

Début : 2024-05-10 à 20:15

THEATRE 100 NOMS 21 QUAI DES ANTILLES 44200 Nantes 44