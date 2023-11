Dessine-moi un arbre Théâtre de Jeanne Nantes, 10 mai 2024, Nantes.

2024-05-10

Horaire : 16:00 16:45

Gratuit : non 11 € / 9 € (moins de 12 ans)hors frais de locationBILLETTERIE : theatre-jeanne.com

Fable théâtralisée et musicale pour enfants.Écrite et interprétée par Marie Simon / mise en scène par Philippe Gouin et Anne Morier Il ne faut rien jeter par terre !Dans une ambiance bucolique, un simple pique-nique laissant derrière lui un tableau de désolation va provoquer la colère de la planète Terre, réveillant ainsi les éléments de la nature. Un arbre assoiffé, une motte de terre encombrée de déchets, un oiseau prisonnier dans un sac en plastique et une coccinelle rebelle vont venir à son secours.Drôle et attachante, cette fable musicale nous invite à participer activement pour que la planète terre redevienne le paradis qu’elle était.Dans un décor et des costumes simples et soignés, et animée du ton burlesque qui la caractérise, Marie Simon va endosser le rôle de tous les personnages drôles et attachants de cette fable ludique et accessible pour les enfants sur le thème de la biodiversité, du cycle de l’eau et de la pollution. Public : de 3 à 8 ansDurée : 45 min. environ Représentations du 8 au 12 mai 2024 :mercredi au samedi à 16hdimanche à 15h

Théâtre de Jeanne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

06 99 10 76 05 http://www.theatre-jeanne.com theatre-jeanne@orange.fr https://www.theatre-jeanne.com