Olivier de Benoist : Lanceur d’alerte Compagnie du Café-Théâtre Nantes, 9 mai 2024, Nantes.

Gratuit : non 26 € BILLETTERIES :- 02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)- sur www.nantes-spectacles.com

One man show. Se sentant un chouia mélancolique, Olivier de Benoist a pris la décision de se ressourcer auprès de sa famille. Et, de fait, après quelques jours à côtoyer au quotidien sa femme et ses enfants, son état a radicalement changé. Il est maintenant totalement dépressif et songe même au suicide. L’euthanasie étant cependant un procédé nouveau dont les effets secondaires sont encore mal connus, ODB décide de trouver un autre moyen d’apaiser ses souffrances. Après avoir consulté un psychiatre, tenté diverses méthodes de relaxation et, en désespoir de cause, changé de vie en s’installant à la campagne, il est enfin parvenu à mettre le doigt sur la cause de tous ses maux : sa femme et ses enfants. Ayant bien conscience qu’annoncer à un enfant qu’on l’abandonne est le meilleur moyen de le traumatiser à vie, ODB décide de réagir en père responsable et de partir sans rien leur dire. Et comme il est bien trop altruiste et généreux pour garder le secret du bonheur pour lui, il a décidé de partager avec son public les mille et une façons de partir acheter des cigarettes sans que personne ne le remarque. Pour vivre heureux, vivons, certes cachés, mais surtout loin de sa famille. Représentations, dans la grande salle :les 9 et 10 janvier 2024 à 20h30etdu 9 au 11 mai 2024 à 20h30

Compagnie du Café-Théâtre Centre Ville Nantes 44000

02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr https://www.nantes-spectacles.com