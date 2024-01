DESSINE-MOI UN ARBRE THEATRE DE JEANNE Nantes, mercredi 8 mai 2024.

DESSINE-MOI UN ARBREFable théâtralisée et musicale à partir de 3 ans écrite et interprétée par Marie Simon, mise en scène par Philippe Gouin et Anne MorierPONT DE L’ASCENSION 2024, du 8 au 12 mai 2024Poésie, humour, esthétisme et musique pour un beau message pour la planète !La créatrice de « La chèvre de Monsieur Seguin » et « Alice au pays des merveilles », Marie Simon, est de retour au Théâtre de Jeanne pour un enchantement poétique et musical plein d’humour et porteur d’un message pour la planète !Il ne faut rien jeter par terre !Dans une ambiance bucolique, un simple pique-nique laissant derrière lui un tableau de désolation va provoquer la colère de la planète Terre, réveillant ainsi les éléments de la nature. Un arbre assoiffé, une motte de terre encombrée de déchets, un oiseau prisonnier dans un sac en plastique et une coccinelle rebelle vont venir à son secours. Drôle et attachante, cette fable musicale nous invite à participer activement pour que la planète terre redevienne le paradis qu’elle était.Dans un décor et des costumes simples et soignés, et animée du ton burlesque qui la caractérise, Marie Simon va endosser le rôle de tous les personnages drôles et attachants de cette fable ludique et accessible pour les enfants sur le thème de la biodiversité, du cycle de l’eau et de la pollution.Riche de critiques de presse dithyrambiques, ce spectacle plongera le jeune public dans une bulle de poésie, d’humour et de chansons et permettra aux adultes accompagnants de se laisser aller à une douce rêverie.

Tarif : 11.00 – 13.00 euros.

Début : 2024-05-08 à 16:00

THEATRE DE JEANNE 5 RUE DES SALORGES 44000 Nantes 44