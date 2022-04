Stage d’escalade pour enfants et adolescents – août 2022 Saint-Antonin-sur-Bayon Saint-Antonin-sur-Bayon Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Saint-Antonin-sur-Bayon

Stage d’escalade pour enfants et adolescents – août 2022 Saint-Antonin-sur-Bayon, 15 août 2022, Saint-Antonin-sur-Bayon. Stage d’escalade pour enfants et adolescents – août 2022 Parking des Deux Aiguilles Montagne Sainte-Victoire Saint-Antonin-sur-Bayon

2022-08-15 09:30:00 09:30:00 – 2022-08-19 17:00:00 17:00:00 Parking des Deux Aiguilles Montagne Sainte-Victoire

Saint-Antonin-sur-Bayon Bouches-du-Rhône Saint-Antonin-sur-Bayon 52 260 Programme de la semaine

Lundi : escalade en falaise

Mardi : escalade la matinée et activités verticales l’après-midi (slackline, tyrolienne ou bien rappel en fonction de la météo)

Mercredi : escalade en falaise

Jeudi : via-ferrata, parcours de corde à travers la Sainte-Victoire (rappels, tyrolienne, escalade, mains-courantes)

Vendredi : escalade et olympiades sur cordes Monde Vertical propose un stage d’escalade de 5 jours* accessible dès 7 ans. Un moniteur d’escalade Diplômé d’Etat prendra en charge vos enfants. contact@mondevertical.com +33 7 86 09 28 08 https://www.mondevertical.com/stages-escalade/ Programme de la semaine

Lundi : escalade en falaise

Mardi : escalade la matinée et activités verticales l’après-midi (slackline, tyrolienne ou bien rappel en fonction de la météo)

Mercredi : escalade en falaise

Jeudi : via-ferrata, parcours de corde à travers la Sainte-Victoire (rappels, tyrolienne, escalade, mains-courantes)

Vendredi : escalade et olympiades sur cordes Parking des Deux Aiguilles Montagne Sainte-Victoire Saint-Antonin-sur-Bayon

dernière mise à jour : 2022-04-06 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Saint-Antonin-sur-Bayon Autres Lieu Saint-Antonin-sur-Bayon Adresse Parking des Deux Aiguilles Montagne Sainte-Victoire Ville Saint-Antonin-sur-Bayon lieuville Parking des Deux Aiguilles Montagne Sainte-Victoire Saint-Antonin-sur-Bayon Departement Bouches-du-Rhône

Stage d’escalade pour enfants et adolescents – août 2022 Saint-Antonin-sur-Bayon 2022-08-15 was last modified: by Stage d’escalade pour enfants et adolescents – août 2022 Saint-Antonin-sur-Bayon Saint-Antonin-sur-Bayon 15 août 2022 Bouches-du-Rhône Saint-Antonin-sur-Bayon

Saint-Antonin-sur-Bayon Bouches-du-Rhône