STAGE DE JEUNE Menétrux-en-Joux

MENETRUX EN JOUX

STAGE DE JEUNE Menétrux-en-Joux, 26 septembre 2022, Menétrux-en-Joux. STAGE DE JEUNE Menétrux-en-Joux

2022-09-26 – 2022-09-30

Menétrux-en-Joux Jura Menétrux-en-Joux Au programme de chaque journée de ce séjour dans le Jura : – Eveil corporel

– Randonnée (marche douce, en conscience) avec baignade possible en rivière ou lac turquoise !

– Temps de repos seul ou convivial (relaxation, lecture, bains de soleil ou à l’ombre des arbres du domaine)

– Activité collective animée par un intervenant (yoga, hypnose, sonothérapie, art-thérapie… variable selon séjour)

– Conférence-échanges sur le jeûne, la nutrition, les vertus des plantes, et autres principes de la naturopathie

– Jus de légumes & fruits à l’extracteur matin, bouillon le soir, tisanes à volonté

– Reprise alimentaire le dernier jour

