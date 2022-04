Spectacle vivant : les musées aux clowns Thouars, 1 octobre 2022, Thouars.

Spectacle vivant : les musées aux clowns Au Musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars

2022-10-01 – 2022-10-01 Au Musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne

Thouars Deux-Sèvres

1 EUR Deux clowns rêvent d’être des puits de connaissances. Ils possèderaient un savoir infini et auto-alimenté qu’ils partageraient avec les humains, ces autres étrangers dont ils sont curieux. Ils se dirigent donc vers les musées avec le but de devenir guide à la place du guide. Guide émérites, s’il vous plait ! Éminents spécialistes de tous sujets, en particulier ceux présentés ici. Nos deux clowns parviennent à subtiliser le titre de guide-conférencier ! Ils sont maintenant là, face à un public avide de connaissance, prêts à lui apprendre tout ce qu’ils ignorent.

3 représentations sont programmées : à 15h, à 17h et à 19h

Réservations obligatoires.

Le clown pointe son nez rouge au musée Henri Barré pour une visite pleine de drôlerie et de poésie. La compagnie “Née au vent” propose des vraies fausses visites guidées clownesques.

+33 6 22 66 43 45

Cie Née au vent

