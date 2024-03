Sortie nature Les oiseaux du château de la Garenne Val en Vignes, samedi 27 avril 2024.

Sortie nature Les oiseaux du château de la Garenne Val en Vignes Deux-Sèvres

Venez découvrir les oiseaux du Château de la Garenne lors d’une balade ornithologique et terminez par la construction d’un nichoir. Sortie animée par Mailyse BELLANGER du Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres dans le cadre de la fête du printemps et de la nature au château de la Garenne.

Venez découvrir les oiseaux du Château de la Garenne lors d’une balade ornithologique et terminez par la construction d’un nichoir. Sortie animée par Mailyse BELLANGER du Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres dans le cadre de la fête du printemps et de la nature au château de la Garenne.

Réservation conseillée, nombre de place limité. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 10:00:00

fin : 2024-04-27 17:00:00

Rendez-vous au château de la Garenne

Val en Vignes 79290 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine contact@maisonduthouarsais.com

L’événement Sortie nature Les oiseaux du château de la Garenne Val en Vignes a été mis à jour le 2024-03-20 par Maison du Thouarsais