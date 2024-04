CONCERT Channel one sound system + Earth & power FT. Ranking fox + One a dem sound system Diff’art Dub Club #2 Diff’art Parthenay, samedi 27 avril 2024.

Le Diff’art Dub Club est de retour pour une nouvelle session.

CHANNEL ONE

Fait partie des sounds systems roots & culture les plus respectés dans le monde. Il est, avec Jah Shaka et Aba Shanti I, l’un des plus anciens sound systems de l’école anglaise.

Une vraie légende vivante à voir !

EARTH & POWER FT. RANKING FOX

Acteurs reconnus de la scène dub et sound system française, Dub Foundry et Ranking Fox fondent le label Earth & Power Records en 2017, avec pour but de promouvoir une musique consciente, positive et engagée, entre Reggae Roots traditionnel et Dub moderne.

ONE A DEM

One A Dem, c’est l’union de 3 vétérans du Sound System en Dub-Sèvres. Fort d’une expérience de près de 20 ans en organisation de session, avec notamment la création du Dub fest, le crew organise les sessions Dub Side Session à la salle Emraude de Bressuire et est régisseur du Dub-Corner sur le festival .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 20:30:00

fin : 2024-04-28 05:00:00

Diff’art 15 Rue du Président Salvador Allende

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine contact@sallediffart.com

