Fête du Printemps et de la Nature au Château de la Garenne Château de la Garenne Val en Vignes, samedi 27 avril 2024.

Fête du Printemps et de la Nature au Château de la Garenne Château de la Garenne Val en Vignes Deux-Sèvres

Au Château de la Garenne, le printemps rime avec Nature. Tout en découvrant le patrimoine local, dans ce refuge de la faune et de la flore, célébrez avec nous le renouveau de la Nature. Les amoureux de la biodiversité pourront se rencontrer, échanger avec les exposants herboristes, botanistes, producteurs de semences, de plants, d’aromatiques bio, de légumes anciens, de graines et herbes gourmandes, des potiers, vanniers, tisserands, apiculteurs, créateurs de nichoirs, de savons naturels) découvrir des produits d’exception, des expositions de photos, de tableaux . Participation des Associations GODS, DSNE, Camera Natura. Des animations, des ateliers (teinture végétale, distillation, enluminure, initiation photos, balade et découverte de la faune, ) et un Troc Plantes auront lieu tout le week-end (Pour petits et grands ) EUR.

Château de la Garenne 3 lieu dit La Garenne

Val en Vignes 79290 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine mariefrancemignot@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 10:00:00

fin : 2024-04-28 18:00:00



L’événement Fête du Printemps et de la Nature au Château de la Garenne Val en Vignes a été mis à jour le 2024-02-01 par ADT 79