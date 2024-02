Balade Ornithologique Château de la Garenne Val en Vignes, samedi 27 avril 2024.

Balade Ornithologique Château de la Garenne Val en Vignes Deux-Sèvres

Le GODS, dans le cadre d’un projet avec la communauté de communes de Thouars et le Château de la Garenne, vous invite à participer lors de la Fête du Printemps et de la Nature au Château de la Garenne , à une balade ornithologique dans le parc du château.

En fin de balade vous pourrez participer à la construction de nichoirs, pour la communauté de communes du Thouarsais. Vous retrouverez également un stand où vous pourrez venir échanger sur les oiseaux et découvrir le GODS et ses actions.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 10:00:00

fin : 2024-04-27 17:00:00

Château de la Garenne 3 lieu dit La Garenne

Val en Vignes 79290 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine mariefrancemignot@gmail.com

