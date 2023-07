Marché de Mauléon Place du Château Mauléon, 11 février 2023, Mauléon.

Mauléon,Deux-Sèvres

Tous les samedis matins à Mauléon, marché dans les halles et place du château..

2023-02-11 fin : 2023-02-11 13:00:00. .

Place du Château halles

Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Every Saturday morning in Mauléon, market in the covered market and the castle square.

Todos los sábados por la mañana, en Mauléon, mercado en el mercado cubierto y en la plaza del castillo.

Jeden Samstagmorgen in Mauléon, Markt in den Markthallen und auf dem Place du Château.

Mise à jour le 2023-02-10 par OT Bocage Bressuirais