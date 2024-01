Kamikaze à Coulon Salle des fêtes Coulon, vendredi 3 mai 2024.

Kamikaze à Coulon Salle des fêtes Coulon Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-03 20:30:00

fin : 2024-05-03

Kamikaze, spectacle d’improvisation.

Créé par Éric Métayer et Jean-Daniel Laval.

Avec Elrik Thomas , champion du monde d’improvisation en France , et Jean-Daniel Laval , troisième au championnat du monde en Belgique.

Une version à deux comédiens, plus légère et facile à déplacer.

Plus d’une centaine de dates dans toute la France et 30 émissions en direct et prime time sur FR3 auront auréolé de gloire cette formule originale.

Le concept est simple, il reprend les exercices les plus ludiques des échauffements d’avant match et demande au public, tout au long du spectacle, d’inventer des obstacles que les protagonistes s’efforceront d’éviter avec humour et dextérité.

Kamikaze, spectacle d’improvisation.

Créé par Éric Métayer et Jean-Daniel Laval.

Avec Elrik Thomas , champion du monde d’improvisation en France , et Jean-Daniel Laval , troisième au championnat du monde en Belgique.

Une version à deux comédiens, plus légère et facile à déplacer.

Plus d’une centaine de dates dans toute la France et 30 émissions en direct et prime time sur FR3 auront auréolé de gloire cette formule originale.

Le concept est simple, il reprend les exercices les plus ludiques des échauffements d’avant match et demande au public, tout au long du spectacle, d’inventer des obstacles que les protagonistes s’efforceront d’éviter avec humour et dextérité.

.

Salle des fêtes Rue Gabriel Auchier

Coulon 79510 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine ciejdl79@gmail.com



L’événement Kamikaze à Coulon Coulon a été mis à jour le 2024-01-13 par OT Niort Marais Poitevin