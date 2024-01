La FabriK saison culturelle 2024 Saint-Pardoux-Soutiers, samedi 4 mai 2024.

La FabriK saison culturelle 2024 Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 20:30:00

fin : 2024-05-04

Les évènements ont lieu dans notre salle bien au chaud jusqu’en avril, ensuite ils seront sous notre espace préau ou même dehors.

2 mars 2024 à 20h30 Concert musique du monde, Stéphane et Cadi, prix libre-dans la salle.

6 avril 2024 à 20h30 Bal électro-trad, le mange-bal + première partie, 12€ sur résa-, dans la salle.

4 mai 2024 à 20h30 Soirée rock on the FabriK, Drënalinz + dirty douchebag, 12 €, espace préau bar.

15 rue des mares

Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine contact@lesfabrigands.fr



