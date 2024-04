Exposition d’art Michel Lacroix Rue Baptiste Marcet Parthenay, vendredi 3 mai 2024.

Sculpteur de rêves

Michel Lacroix est un artiste céramiste qui explore les possibilités infinies du grès émaillé. Ses sculptures sont des invitations au voyage, à l’humour et à la fantaisie. Il ne se soucie pas de l’utilité ou du sens de ses œuvres, mais plutôt de la joie qu’elles procurent à ceux qui les regardent. Chaque pièce est unique et originale, témoignant de sa liberté et de son lâcher prise total.

« Ses œuvres ne sont pas des énigmes à résoudre. Elles sont des réponses à savourer. Elles répondent notamment à toutes les questions importantes de la vie, courante, familiale, technique, spirituelle, émotionnelle…

Ses œuvres sont des feux d’artifice de couleurs et de textures. Elles jouent avec les contrastes entre le brillant et le mat, le lisse et le rugueux, le chaud et le froid.

Pour ses créations, il utilise le grès, clair ou anthracite, émaillé à l’unité. .

Début : 2024-05-03

fin : 2024-05-12

Rue Baptiste Marcet Chapelle des Cordeliers

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

L’événement Exposition d’art Michel Lacroix Parthenay a été mis à jour le 2024-03-29 par CC Parthenay Gâtine