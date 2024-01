Marché de Saint-Maixent-l’Ecole Place du Marché Saint-Maixent-l’École, samedi 27 avril 2024.

Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 08:00:00

fin : 2024-04-27 13:00:00

Le marché de Saint-Maixent l’École est l’un des plus importants du département des Deux-Sèvres. Il draine une foule considérable en ville chaque samedi matin et contribue activement à l’animation des rues commerçantes, notamment en période estivale.

Il se tient le samedi matin sous les halles (Place du Marché) et le long des allées Jacques Fouchier.

Le marché de Saint-Maixent l’École est l’un des plus importants du département des Deux-Sèvres. Il draine une foule considérable en ville chaque samedi matin et contribue activement à l’animation des rues commerçantes, notamment en période estivale.

Il se tient le samedi matin sous les halles (Place du Marché) et le long des allées Jacques Fouchier.

.

Place du Marché

Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine contact@saint-maixent-lecole.fr



Mise à jour le 2024-01-13 par OT Haut Val De Sèvre