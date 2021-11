SPECTACLE QUEEN ALIVE Nancy, 28 janvier 2022, Nancy.

SPECTACLE QUEEN ALIVE Nancy

2022-01-28 20:00:00 20:00:00 – 2022-01-28 22:00:00 22:00:00

Nancy Meurthe-et-Moselle

28 EUR

Un hommage au mythique groupe de Freddie Mercury

Si un concert de Queen était toujours un évènement, ceux de Wembley en juillet 1986 sont historiques.

La présence scénique inouïe de Freddie Mercury, sa voix hors du commun sublimée par le son unique de la guitare de Brian May, elle-même portée par la puissante section rythmique de Roger Taylor et John Deacon.

Retrouvez les hymnes internationaux que sont devenus “We are the champions” et “We will rock you” ; venez écouter une “Bohemian rhapsody” et bien d’autres tubes sur “Radio gaga” en revivant tous ensembles “A kind of magic”.

Show Musical Live présenté par Patchwork Tribute

+33 6 07 69 13 42 http://www.danielgindeleproductions.com/

Patchwork Tribute

Nancy

