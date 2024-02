CARNAVAL VÉNITIEN DE LONGWY Longwy, samedi 27 avril 2024.

14ème édition du Carnaval Vénitien de Longwy. Déambulations carnavalesques, beauté des costumes, tourbillon de couleurs et d’étoffes précieuses remontez le temps et revivez le faste, la féerie et l’imaginaire du rêve vénitien ; un week-end exceptionnel ponctué de nombreuses animations et d’un marché vénitien.Tout public

0 EUR.

Début : 2024-04-27

fin : 2024-04-28

Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est

