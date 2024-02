11E FÊTE DES PLANTES Lunéville, samedi 27 avril 2024.

Installée dans les Bosquets du château, la désormais traditionnelle Fête des Plantes propose un rassemblement de pépiniéristes, de professionnel.les des l’horticulture et du maraîchage et d’associations travaillant sur la préservation de la nature et de la biodiversité. Ventes de plantes, d’objets et de livres, ateliers (semis et repiquage divers pour les adultes, dessins et contes pour les enfants), stands associatifs, etc. un rendez-vous incontournable pour tous les curieux et les passionnés de jardinage. Entrée Libre.Tout public

0 EUR.

Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est sh.luneville@gmail.com

