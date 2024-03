FÊTE ARTISANALE ET DE LA BROCANTE Baccarat, dimanche 28 avril 2024.

Dimanche

Le Comité des Fêtes de Baccarat organise sa traditionnelle fête artisanale et de la Brocante sur la place du Général Leclerc. Des artisans (poterie, layette, mercerie, confitures, miels..) ainsi que des brocanteurs y seront installés. Un disc-jockey animera cette journée de 11h à 18h. Buvette et restauration rapide sur place.

Renseignements et inscriptions auprès de Monsieur Georges Dulac au 06 38 25 84 94Tout public

0 EUR.

Place du Général Leclerc

Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est georges.dulac54@orange.fr

