LES EXPOSITIONS AU PUITS DE SIÈGE Place Darche Longwy, 2 novembre 2023, Longwy.

Longwy,Meurthe-et-Moselle

L’Office de Tourisme du Grand Longwy accueille, tout au long de l’année, des expositions d’artistes locaux, régionaux et transfrontaliers au Puits de Siège.

Le programme des expositions est disponible sur simple demande auprès de l’office de tourisme et sur le site internet : www.longwy-tourisme.com. Tout public

Vendredi 2023-11-02 10:30:00 fin : 2023-12-22 17:30:00. 0 EUR.

Place Darche Puits de Siège – Office de tourisme

Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Throughout the year, the Tourist Office of Grand Longwy hosts exhibitions of local, regional and cross-border artists at the Puits de Siège.

The program of exhibitions is available on request from the tourist office and on the website: www.longwy-tourisme.com

A lo largo del año, la Oficina de Turismo de Grand Longwy acoge exposiciones de artistas locales, regionales y transfronterizos en el Puits de Siège.

El programa de exposiciones está disponible, previa solicitud, en la oficina de turismo y en la página web: www.longwy-tourisme.com

Das Fremdenverkehrsamt von Grand Longwy veranstaltet das ganze Jahr über Ausstellungen lokaler, regionaler und grenzüberschreitender Künstler im Puits de Siège.

Das Ausstellungsprogramm ist auf Anfrage beim Fremdenverkehrsamt erhältlich und kann auf der Website eingesehen werden: www.longwy-tourisme.com

Mise à jour le 2023-11-08 par OT DU GRAND LONGWY