LA GRANDE BRASSE 2 Zone Artisanale La Louvière Lesménils, dimanche 28 avril 2024.

LA GRANDE BRASSE 2 Zone Artisanale La Louvière Lesménils Meurthe-et-Moselle

Samedi

Comme chaque année . . .

VENEZ FAIRE LE GRAND PLONGEON !

On vous annonce LA GRANDE BRASSE 2 !!!!

On réitère pour la troisième fois . . . MAXI bringue de l’année dans nos locaux. Revenir faire un tour de piste ou découvrir pour la première fois la brasserie ! Venir boire tes bières préférées ou faire de tes découvertes, tes nouvelles binouzes favorites ! Et puis bien sur, une programmation musicale inouïe, une restauration savoureuse et des surprises de foliiiiiiiiiies !

Tu l’as compris, tu vas nager au PARADIS !

La fête annuelle made in Brasserie de Clémery !

Concerts // Dj sets

Visite de la brasserie // restauration en continu

+10 bières à la pression ! // vente de bouteilles à emporter.Adultes

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 00:00:00

fin : 2024-04-28 01:00:00

Zone Artisanale La Louvière 289B rue des Hauts de Feye

Lesménils 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est contact@brasseriedeclemery.com

L’événement LA GRANDE BRASSE 2 Lesménils a été mis à jour le 2024-04-10 par OT PONT A MOUSSON