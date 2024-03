OSUL X CHORKUMA LA MUSIQUE, UN LANGAGE UNIVERSEL Zénith du Grand Nancy Maxéville, samedi 27 avril 2024.

Meurthe-et-Moselle

Samedi

Pour la première fois depuis sa création, l’Orchestre Symphonique Universitaire de Lorraine (O.S.U.L) a fait le pari de se produire au Zénith de Nancy aux côtés de la chorale Autrichienne Chorkuma.

Le projet commence grâce à deux sœurs passionnées de musique. L’une est violoniste à l’O.S.U.L et étudiante à Nancy, l’autre est soprano dans la chorale Chorkuma, organisatrice de voyages et réside au Tyrol.

Créé en 1995, l’O.S.U.L a aujourd’hui la chance de se produire aux quatre coins de la Lorraine. Composé d’environ 80 membres, l’orchestre ouvre ses portes aux plus grand nombre et accueille chaque année de nouveaux musiciens âgés de 18 à 30 ans d’horizons scolaires et culturels différents, permettant ainsi la création de projets variés.

Chorkuma est une chorale autrichienne active depuis 2014 qui se compose de 80 membres principalement issus du milieu étudiant et passionnés par le chant. Leur maîtrise vocale leur permet d’interpréter des morceaux de registres différents allant du classique au hard rock, en passant par la pop et les musiques de film.

Ces deux ensembles ne feront qu’un pour vous présenter le fruit d’une belle et enrichissante coopération franco-autrichienne. Embarquez dans un univers musical éclectique à base d’instruments et voix mêlant des airs de Queen, Bizet, Christopher Tin, Sia ou encore Game of Thrones et laissez-vous porter par l’énergie de 150 jeunes musiciens et choristes !Tout public

16 EUR.

Début : 2024-04-27 20:00:00

fin : 2024-04-27 22:00:00

Zénith du Grand Nancy Rue du Zénith

Maxéville 54320 Meurthe-et-Moselle Grand Est

