Spectacle : Ce silence entre nous Thouars, 27 janvier 2022, Thouars.

Spectacle : Ce silence entre nous Au théâtre 5 Boulevard Pierre et Marie Curie Thouars

2022-01-27 20:30:00 – 2022-01-27 21:45:00 Au théâtre 5 Boulevard Pierre et Marie Curie

Thouars Deux-Sèvres

8 15 EUR Composée de neuf monologues traitant de la question de la maternité et de la transmission entre génération, le texte de Mihaela Michailov nous plonge dans des récits de vie troublants de vérité. L’autrice dresse le portrait de différentes femmes qui dessinent autant de parcours de vie : de la Vierge Marie à l’exilée roumaine partie travailler à l’étranger, en passant par la mère célibataire qui élève seule son enfant, ou encore à travers les aveux poignants de celle qui ne voulait pas avoir d’enfants, et pour finalement se terminer avec l’aînée atteinte d’Alzheimer qui ne reconnaît plus sa fille. Si chacun de ces récits conserve sa propre autonomie narrative, la lecture de l’ensemble révèle des motifs qui résonnent entre chaque parcours singulier de ces filles devenues mères et bien souvent grand-mères.

Plus d’infos sur la Cie Veilleur : https://veilleur-r.fr/

Ce silence entre nous est le fruit d’une commande d’écriture engagée à l’automne 2018 par Matthieu Roy et la compagnie Veilleur® dans le cadre du projet Visage(s) de notre jeunesse en Europe initié au cours de la saison croisée franco-roumaine organisée par l’Institut Français.

+33 5 49 66 39 32

Composée de neuf monologues traitant de la question de la maternité et de la transmission entre génération, le texte de Mihaela Michailov nous plonge dans des récits de vie troublants de vérité. L’autrice dresse le portrait de différentes femmes qui dessinent autant de parcours de vie : de la Vierge Marie à l’exilée roumaine partie travailler à l’étranger, en passant par la mère célibataire qui élève seule son enfant, ou encore à travers les aveux poignants de celle qui ne voulait pas avoir d’enfants, et pour finalement se terminer avec l’aînée atteinte d’Alzheimer qui ne reconnaît plus sa fille. Si chacun de ces récits conserve sa propre autonomie narrative, la lecture de l’ensemble révèle des motifs qui résonnent entre chaque parcours singulier de ces filles devenues mères et bien souvent grand-mères.

Plus d’infos sur la Cie Veilleur : https://veilleur-r.fr/

C. Raynaud de Lage

Au théâtre 5 Boulevard Pierre et Marie Curie Thouars

dernière mise à jour : 2021-11-26 par