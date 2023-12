Sortie Raquette – Soirées pleine lune Soultzeren, 25 janvier 2024, Soultzeren.

Soultzeren Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-25 17:00:00

fin : 2024-01-25 19:00:00

C’est au coeur de nos montagnes à la lueur de la pleine lune que nous prendrons la direction de la chaume des 3 fours..

C’est au coeur de nos montagnes à la lueur de la pleine lune que nous prendrons la direction de la chaume des 3 fours.

C’est au coeur de nos montagnes à la lueur de la pleine lune que nous prendrons la direction de la chaume des 3 fours. En cas de manque de neige, nos sorties seront maintenues en randonnées pédestres.

Difficulté : La distance et le dénivelé seront adaptés à la motivation du groupe. Accessible à toute personne sans problème de mobilité.

Age minimum : 8 ans.

Horaire : de 17h à 19h00.

Lieu de départ : Rendez-vous devant l’hôtel du Chalet au Col de la Schlucht.

Tarif : Adulte : 25€ – Enfant : 20€ – Tribu (2 adultes+2enfants) 70€

Tarif comprenant : la mise à disposition gratuite des raquettes et l’encadrement d’un accompagnateur en montagne diplômé d’état. Si votre pointure fait plus de 46, merci de nous l’indiquer lors de votre réservation.

Quelques conseils : Vêtements chauds et imperméables, gants, bonnets, eau, barres énergétiques, chaussures de marche ou bottes de neige.

Déplacement jusqu’au lieu de départ avec votre véhicule personnel.

Rappel loi montagne : Entre le 1er novembre et le 31 mars, il est obligatoire d’équiper son véhicule en pneus hiver ou de détenir des chaînes ou chaussettes à neige, dans certaines communes des massifs montagneux.

Chiens interdits et porte-bébé non autorisé.

Si les conditions d’enneigement ne sont pas suffisantes, la sortie sera transformée en sortie pédestre.

Cette sortie raquettes est effective à partir de 4 participants. Si ce nombre n’est pas atteint nous vous préviendrons avant la sortie et nous vous rembourserons la totalité des sommes versées.

EUR.

Soultzeren 68140 Haut-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2023-12-07 par Office de tourisme de la vallée de Munster