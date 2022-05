Sorties nature dans les 2 Xaintries Collonges-la-Rouge Collonges-la-Rouge Catégories d’évènement: Collonges-la-Rouge

Collonges-la-Rouge Corrèze Collonges-la-Rouge Sortie en direction de Reygades, puis de Camps, pour découvrir des curiosités botaniques et un point de vue pittoresque. La 2 ème partie du parcours conduira à Saint-Julien aux Bois eter la visite de l’église Saint-Pierre sur Maronne, puis direction le belvédère de Sermus, avec vue sur les tours des Carabonnières et les tours de Merle. Retour par Servières le château, et retour en fin de journée. Prévoir pique-nique et chaussures de marche. nR.V. au Merchadial. nRéservation avant le 18 mai. Collonges-la-Rouge

