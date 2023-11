La Dordogne Intégrale 130 Argentat-sur-Dordogne, 10 mai 2024, Argentat-sur-Dordogne.

Argentat-sur-Dordogne,Corrèze

Vous l’attendiez ?

Le programme du Paddle Dordogne Fest 2024 ! On l’effeuille jour aprés jour pour faire durer le plaisir …Petit rappel général, le mercredi 8 mai c’est férié, le jeudi c’est l’ascension, le vendredi on pose son jour et aprés c’est le week-end ! Donc 4 jours de folie sur la Dordogne

Des concerts, d’un ciné des pagaies et la Dordogne Intégrale

Ouverture des inscriptions le 08 novembre.

Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Have you been waiting for it?

The program for Paddle Dordogne Fest 2024! A quick reminder that Wednesday May 8 is a public holiday, Thursday is Ascension Day, Friday is the day off and then it’s the weekend! So 4 crazy days on the Dordogne

Concerts, a movie, paddles and the Dordogne Intégrale

Registration opens on November 08

¿Lo estabas esperando?

El programa del Paddle Dordogne Fest 2024 Te recordamos que el miércoles 8 de mayo es festivo, el jueves es el Día de la Ascensión, el viernes es el día libre y luego ¡es fin de semana! 4 días locos en la Dordoña

Conciertos, cine, remo y la Dordogne Intégrale

Las inscripciones se abren el 8 de noviembre

Haben Sie schon darauf gewartet?

Das Programm des Paddle Dordogne Fest 2024! Am Mittwoch, dem 8. Mai, ist ein Feiertag, am Donnerstag ist Himmelfahrt, am Freitag ist Feiertag und danach ist Wochenende! Also vier verrückte Tage in der Dordogne

Konzerte, Kino, Paddeln und die gesamte Dordogne

Anmeldungen werden am 08. November geöffnet

