La Flèche Malemortoise Malemort, jeudi 9 mai 2024.

Course cycliste sur les routes du tour du Limousin.

Le Cyclo Randonneur Malemortois organise la Flèche Malemortoise.

Le départ aura lieu à la salle polyvalente

– Départ à 8h00 pour les 68, 86 et 115 km de route

– Départ 8h30 pour les 34 et 50 km en VTT

– Départ 8h30 pour les 11 km de marche

Tarif 6€ pour les licenciés, 8€ pour les non-licenciés, 4€ pour les marcheurs.

Inscriptions jusqu’au mardi 7 mai http://www.jorga.fr/jlive/

Inscription sur place le matin de la course à partir de 7h30 + 2€

Repas (15€) sur réservation uniquement www.jorga.fr .

Début : 2024-05-09 08:00:00

fin : 2024-05-09

Salle polyvalente

Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine crmalemort@gmail.com

