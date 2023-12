Concert « Flûte traversière et orgue » Eglise Saint-Germain Bort-les-Orgues, 10 mai 2024 20:30, Bort-les-Orgues.

Bort-les-Orgues,Corrèze

L’association « Au Bord des Orgues » vous invite au concert : » Flûte traversière et orgue « , Paula Thomas, flûtiste, concertiste internationale. Emmanuel Hocdé, Grand Prix du Concours International d’orgue de Chartres.

dans un programme très varié : Bach, Boëly, Hildegarde von Bingen, Franck, Mozart, Vierne et Diemer.

Eglise ouverte dès 20h.

2024-05-10 fin : 2024-05-10 . EUR.

Eglise Saint-Germain Place de la Nation

Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The « Au Bord des Orgues » association invites you to the concert: « Flute and organ », Paula Thomas, flutist, international concert artist. Emmanuel Hocdé, Grand Prix of the Chartres International Organ Competition.

in a varied program featuring Bach, Boëly, Hildegarde von Bingen, Franck, Mozart, Vierne and Diemer.

Church open from 8pm

La asociación « Au Bord des Orgues » le invita al concierto: « Flauta y órgano », Paula Thomas, flautista, concertista internacional. Emmanuel Hocdé, Gran Premio del Concurso Internacional de Órgano de Chartres.

en un programa muy variado: Bach, Boëly, Hildegarde von Bingen, Franck, Mozart, Vierne y Diemer.

Iglesia abierta a partir de las 20.00 horas

Der Verein « Au Bord des Orgues » lädt Sie zum Konzert ein: « Flöte und Orgel », Paula Thomas, Flötistin, internationale Konzertspielerin. Emmanuel Hocdé, Grand Prix des Internationalen Orgelwettbewerbs von Chartres.

in einem sehr abwechslungsreichen Programm: Bach, Boëly, Hildegard von Bingen, Franck, Mozart, Vierne und Diemer.

Kirche ab 20 Uhr geöffnet

Mise à jour le 2023-12-05 par Office de Tourisme de Haute Corrèze