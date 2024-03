Foire aux plants d’Uzerche et marché des producteurs locaux Uzerche, jeudi 9 mai 2024.

6ème édition de la Foire aux plants d’Uzerche, organisée par les producteurs locaux. Vous seront proposés des plants de légumes, de fruits, de fleurs, des arbustes, des petits fruits et des arbres.

Seront également présents les producteurs locaux qui vous proposeront leurs productions locales et variées, par exemple de fromages, pain, œufs, champignons, miel, viandes, etc.. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-09 17:00:00

fin : 2024-05-09 19:00:00

Esplanade de La Papeterie

Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

