Corrèze Concert Flûte traversière et orgue Eglise Saint-Germain Bort-les-Orgues, 10 mai 2024 20:30, Bort-les-Orgues. Concert Flûte traversière et orgue Eglise Saint-Germain Bort-les-Orgues Vendredi 10 mai 2024, 20h30 Concert flûte traversière et orgue Vendredi 10 mai 2024, 20h30 1 Paula Thomas, flûtiste concertiste internationale, et Emmanuel Hocdé, grand prix du concours international d’orgue de Chartres, dans un programme très varié :

BACH, BOËLY, HILDEGARDE von BINGEN , FRANCK, MOZART, VIERNE et DIEMER . Eglise Saint- Germain, Place de la Nation, 19110 Bort-les-Orgues Corrèze/Limousin

Participation aux frais: 10 € et gratuité pour les enfants de moins de 15 ans.

Église ouverte dès 20 h

tél: 05.55.96.81.85 (laisser message si besoin)

En savoir plus, écouter et voir les artistes sur le site http://auborddesorgues.e-monsite.com
Eglise Saint-Germain
Place de la Nation 19110 Bort-Les-Orgues

