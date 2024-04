Conférence: La Manufacture de chaussures Argueyrolles à Brive (1918-2001) (Musée Labenche) Musée Labenche Brive-la-Gaillarde, samedi 11 mai 2024.

Conférence La Manufacture de chaussures Argueyrolles à Brive (1918-2001) Splendeur et désillusion. 2020 Renaissance avec la Villa Argueyrolles par Par Maryse Chabanier, Membre de la société des amis du musée Labenche, de la Société Scientifique Historique et Archéologique de la Corrèze et collectionneuse.

A 14h30 à la salle de conférences du Musée.

Entrée libre sans réservation dans la limite des places disponibles.

Ne donne pas accès au musée Labenche.

Infos: 05 55 18 17 70. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-11 14:30:00

fin : 2024-05-11

Musée Labenche 26 bis boulevard Jules Ferry

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

