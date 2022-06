Sortie « promenons-nous dans les bois ! » – ONF et Natura 2000 La Tour-du-Meix La Tour-du-Meix Catégories d’évènement: Jura

Jura La Tour-du-Meix Randonnée de 4,5 km et temps d’échange avec l’ONF Rendez-vous à 9h00 sur le parking du belvédère au bois Château Richard (La Tour-du-Meix) Par l’ONF et Natura 2000 Incrisptions: annesophiemennetrier@terredemeraude.fr ou au 03 84 48 85 15 annesophiemennetrier@terredemeraude.fr +33 3 84 48 85 15 Randonnée de 4,5 km et temps d’échange avec l’ONF Rendez-vous à 9h00 sur le parking du belvédère au bois Château Richard (La Tour-du-Meix) Par l’ONF et Natura 2000 Incrisptions: annesophiemennetrier@terredemeraude.fr ou au 03 84 48 85 15 La Tour-du-Meix

