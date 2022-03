SORTIE NATURE PLANTES SAUVAGES ET DEGUSTATION Saint-Sauveur Saint-Sauveur Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

SORTIE NATURE PLANTES SAUVAGES ET DEGUSTATION Saint-Sauveur, 29 mai 2022, Saint-Sauveur. SORTIE NATURE PLANTES SAUVAGES ET DEGUSTATION Lieu-dit « Norroy » – Maison de la Forêt 201 Route de Machet Saint-Sauveur

2022-05-29 09:00:00 09:00:00 – 2022-05-29

Saint-Sauveur Meurthe-et-Moselle Saint-Sauveur Découverte et cueillette de plantes sauvages locales et confection de quelques douceurs nature.

Dimanche 29 mai à 9h

Tout public (dès 8ans), 3€. Sur inscription au 03 83 71 23 25 ou par mail maisondelaforet@ccvp.fr maisondelaforet@ccvp.fr +33 3 83 71 23 25 http://maisondelaforet-piemontvosgien.com/ Lieu-dit « Norroy » – Maison de la Forêt 201 Route de Machet Saint-Sauveur

