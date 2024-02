Sortie nature à Ferrette Voyage au pays des mousses Ferrette, samedi 30 mars 2024.

Sortie nature à Ferrette Voyage au pays des mousses Ferrette Haut-Rhin

Lors d’une courte balade dans l’enceinte du château de Ferrette quelques-unes des 700 espèces alsaciennes, leurs secrets et leurs impressionnantes facultés !

Passionné par la bryologie, membre de la Société botanique d’Alsace et du Conseil scientifique du Conservatoire des espaces naturels, Francis Bick vous guidera à la découverte du monde merveilleux, méconnu et passionnant des mousses.

Découvrez au travers d’une courte balade dans l’enceinte du château de Ferrette quelques-unes des 700 espèces alsaciennes, leurs secrets ou encore leurs impressionnantes facultés !

Inscription obligatoire avant le vendredi 29 mars.

20 places. Gratuit. Rendez-vous au parking de l’hôtel de ville de Ferrette. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 09:30:00

fin : 2024-03-30 12:00:00

46 rue du Château

Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est contact@maison-nature-sundgau.org

L’événement Sortie nature à Ferrette Voyage au pays des mousses Ferrette a été mis à jour le 2024-02-27 par Office de tourisme du Sundgau