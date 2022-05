Soirées Cult’ : la pop culture dans les airs et dans l’oeil des experts Figeac Figeac Catégories d’évènement: Figeac

Lot

Soirées Cult’ : la pop culture dans les airs et dans l’oeil des experts Figeac, 19 mai 2022, Figeac. Soirées Cult’ : la pop culture dans les airs et dans l’oeil des experts Astrolabe 2 bd Pasteur Figeac

2022-05-19 20:30:00 – 2022-05-19 Astrolabe 2 bd Pasteur

Figeac Lot Rendez-vous proposé par l’Astrolabe Grand-Figeac, Carrefour des sciences et des Arts et Collins Aerospace Ratier-Figeac

sur réservation à l’Astrolabe L’aéronautique est un puissant terrain d’inspiration pour les créations de la pop

culture. Films de cinéma, bandes dessinées,séries télévisées se sont emparés et se nourrissent encore de l’imaginaire de l’aéronautique, avec des résultats parfois décapants ! Nous vous invitons à une soirée rythmée par des jeux, des quiz, des blind tests et les décryptages techniques de nos experts : des chercheurs en aéronautique de la société Collins Aerospace Ratier-Figeac. Soirée proposée dans le cadre Eurêka ! Champollion 2022 astrolabe@grand-figeac.fr +33 5 65 34 24 78 Rendez-vous proposé par l’Astrolabe Grand-Figeac, Carrefour des sciences et des Arts et Collins Aerospace Ratier-Figeac

sur réservation à l’Astrolabe @carrefour des sciences

Astrolabe 2 bd Pasteur Figeac

dernière mise à jour : 2022-04-30 par

Détails Catégories d’évènement: Figeac, Lot Autres Lieu Figeac Adresse Astrolabe 2 bd Pasteur Ville Figeac lieuville Astrolabe 2 bd Pasteur Figeac Departement Lot

Figeac Figeac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/figeac/

Soirées Cult’ : la pop culture dans les airs et dans l’oeil des experts Figeac 2022-05-19 was last modified: by Soirées Cult’ : la pop culture dans les airs et dans l’oeil des experts Figeac Figeac 19 mai 2022 Figeac Lot

Figeac Lot