Soirée Saint Patrick Magic Mirrors Istres, samedi 16 mars 2024.

Soirée Saint Patrick ♫♫♫ Samedi 16 mars, 18h00 Magic Mirrors 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T18:00:00+01:00 – 2024-03-16T23:00:00+01:00

Fin : 2024-03-16T18:00:00+01:00 – 2024-03-16T23:00:00+01:00

L association « les rêves de victor « et le pub de l Europe organisent la saint Patrick au magic mirror à istres!

L occasion de passer un bon moment musical (concert et scène ouverte )et de participer à une bonne cause !

Paf 5€

Restauration sur place

Déshydratation assurée par le pub de l Europe

Tombola sur place ou à la pharmacie du mistral

Réservation fortement conseillé ici ———>

https://www.helloasso.com/associations/les-reves-de-victor/evenements/concert-16-03-2024

_____________________________________________________________

