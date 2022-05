Soirée Littéraire et Gourmande Lau-Balagnas Lau-Balagnas Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Lau-Balagnas Hautes-Pyrénées Lau-Balagnas EUR 38 Soirée caritative organisée par le Lion’s Club au profit des oeuvres de la Maison de Retraite d’Argelès-Gazost une “1ère de Gorgée de Bière et autres plaisirs minuscules …” autour de Philippe DELERM +33 6 84 73 45 00 Soirée caritative organisée par le Lion’s Club au profit des oeuvres de la Maison de Retraite d’Argelès-Gazost LAU-BALAGNAS Espace Pyrénées Loisirs Lau-Balagnas

