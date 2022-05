Soirée débat FCPE Bazas, 24 mai 2022, Bazas.

Soirée débat FCPE Polyèdre 17 Esplanade Saint Sauveur Bazas

2022-05-24 19:30:00 – 2022-05-24 21:00:00 Polyèdre 17 Esplanade Saint Sauveur

Bazas Gironde

EUR Soirée débat organisé par le FCPE au Polyèdre sur le thème

“Violences et harcèlements chez les jeunes. Mieux comprendre pour mieux les aider”

animée par David LUSSEAU, éducateur au sein de la mission locale Sud-Gironde et spécialiste de l’adolescence, et Éric MOUSNIER, adjudant à la Maison de la Prévention et Protection des Familles (M2PF)

+33 5 56 65 12 46

Polyèdre 17 Esplanade Saint Sauveur Bazas

