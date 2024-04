La harpe de Dagda Auditorium Paul Méry Lormont, mardi 7 mai 2024.

La harpe de Dagda Conte traditionnel celtique par les classes de flûtes traversières et de guitare de l’EMMDT Dominique Boudot, avec la participation des ateliers théâtre. Mardi 7 mai, 18h30 Auditorium Paul Méry Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-07T18:30:00+02:00 – 2024-05-07T19:30:00+02:00

Fin : 2024-05-07T18:30:00+02:00 – 2024-05-07T19:30:00+02:00

Le Dagda possédait une harpe magique. Cette harpe, on l’avait taillée dans le bois d’un chêne sacré. Seul le roi musicien était capable d’en jouer et d’utiliser ses pouvoirs magiques. Si quelqu’un d’autre essayait, c’était tout simplement impossible. Il pouvait bien tirer de toutes ses forces sur les cordes, celles-ci ne produisaient aucun son. Seuls les doigts du Dagda savaient les faire vibrer.

Auditorium Paul Méry Médiathèque du Bois fleuri rue Lavergne 33310 Lormont Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 77 07 40 »}, {« type »: « email », « value »: « ecole.musique@lormont.fr »}] L’auditorium Paul Méry, situé à la médiathèque du Pôle culturel et sportif du Bois fleuri, est une salle dédiée aux rencontres à taille humaine : contes, lectures, projections, concerts…

Conte musical

© Philharmonie de Paris