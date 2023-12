Marché aux fleurs de Bazas Place de la Cathédrale Bazas, 8 mai 2024, Bazas.

Bazas Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-08 09:00:00

fin : 2024-05-08 19:00:00

Pour cette grande manifestation florale, la magnifique place de la Cathédrale de Bazas accueille de nombreux exposants : plants à massifs, bonsaï, rosiers, divers arbustes, tillandsia, plantes potagères et aromatiques…

Des stands de restauration et boissons seront présents toute la journée. Participez aussi à la grande tombola !

Visite gratuite des jardins fleuris tout au long de la journée..

Pour cette grande manifestation florale, la magnifique place de la Cathédrale de Bazas accueille de nombreux exposants : plants à massifs, bonsaï, rosiers, divers arbustes, tillandsia, plantes potagères et aromatiques…

Des stands de restauration et boissons seront présents toute la journée. Participez aussi à la grande tombola !

Visite gratuite des jardins fleuris tout au long de la journée.

Pour cette grande manifestation florale, la magnifique place de la Cathédrale de Bazas accueille de nombreux exposants : plants à massifs, bonsaï, rosiers, divers arbustes, tillandsia, plantes potagères et aromatiques…

Des stands de restauration et boissons seront présents toute la journée. Participez aussi à la grande tombola !

Visite gratuite des jardins fleuris tout au long de la journée.

EUR.

Place de la Cathédrale

Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-12 par OT du Bazadais