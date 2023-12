Frenchman Triathlon Festival (sur inscription avec certificat médical) Avenue de Maubuisson Carcans, 8 mai 2024 07:00, Carcans.

Carcans,Gironde

Le E.Leclerc FrenchMan Triathlon Festival 2023 est la 9ème édition de cette course à l’origine dessinée pour un format XXL dans le Médoc. Formats proposés : XS, M, L, XXL;

Triathlètes expérimentés, amateurs et familles, venez participer à ce formidable week-end multisports.

Mercredi 17 mai : H&A Challenge (entreprises) en relais (parcours XXS)

Jeudi 18 mai : une journée familiale car elle propose des distances variées et adaptées à tous les membres de la famille ; Triathlon M – FrenchKid Duathlon – Triathlon XS – Renovateurs Bordelais Frenchman Legends

Vendredi 19 mai : Triathlon L « Half Ironman »

Samedi 20 mai : L’épreuve Reine du triathlon : le fameux XXL ou communément appelé « Distance IRONMAN ».

Rens et Insc : hello@frenchmantriathlon.com

Place du Pôle à Maubuisson – Payant.

2024-05-08 fin : 2024-05-12 . .

Avenue de Maubuisson

Carcans 33121 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The E.Leclerc FrenchMan Triathlon Festival 2021 is a race originally designed for an XXL format in the Médoc.

The E.Leclerc FrenchMan Triathlon Festival remains above all an event for triathletes, their families and friends.

In search of novelties, triathletes come every year according to the proposed formats (M, L and XXL). Experienced triathletes, amateurs and families, come and take part in this fantastic multi-sport weekend.

El E.Leclerc FrenchMan Triathlon Festival 2023 es la 9ª edición de esta carrera originalmente diseñada para un formato XXL en el Médoc. Tallas disponibles: XS, M, L, XXL;

Triatletas experimentados, aficionados y familias, vengan a participar en este fantástico fin de semana multideporte.

Miércoles 17 de mayo: H&A Challenge (empresas) en relevos (recorrido XXS)

Jueves 18 de mayo: jornada familiar ya que ofrece varias distancias adaptadas a todos los miembros de la familia; Triatlón M – Duatlón FrenchKid – Triatlón XS – Renovateurs Bordelais Frenchman Legends

Viernes 19 de mayo: Triatlón L « Half Ironman

Sábado 20 de mayo: La reina del triatlón: el famoso XXL o comúnmente conocido como « Distancia IRONMAN ».

Información e inscripciones : hello@frenchmantriathlon.com

Place du Pôle en Maubuisson – Cargo

Das E.Leclerc FrenchMan Triathlon Festival 2021 ist ein Rennen, das ursprünglich für ein XXL-Format im Médoc entworfen wurde.

Das E.Leclerc FrenchMan Triathlon Festival ist in erster Linie eine Veranstaltung für Triathleten, ihre Familien und Freunde.

Auf der Suche nach Neuheiten treffen sich die Triathleten jedes Jahr in den angebotenen Formaten (M, L und XXL). Erfahrene Triathleten, Amateure und Familien können an diesem tollen Multisport-Wochenende teilnehmen.

Mise à jour le 2023-12-06 par OT Médoc Atlantique