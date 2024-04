8 mai Le pays des paons fête le printemps et ses nouveaux bâtiments ! Avensan, mercredi 8 mai 2024.

Plongez dans l’univers d’Alice au Pays des Paons le 8 mai !

Célébrez le printemps au Château Citran avec un programme enchanteur

Dès 11h Apéritif et concert de musique ancienne par Alice Thévenin dans la nouvelle boutique.

Midi Pique-nique dans le parc (prévoyez votre repas et votre plaid !) agrémenté de crêpes par Rémi.

13h30-16h Laissez-vous enchanter par les contes d’Alice du Pays des Paons, ateliers nature et animaux, dégustations gourmandes.

Matinée réservée aux adultes, après-midi pour tous.

Pique-nique gratuit possible (places limitées). Inauguration gratuite de 10h45 à 16h.

Nous vous prions de bien vouloir indiquer l’heure approximative de votre arrivée pour faciliter notre organisation.

Un moment féérique à ne pas manquer ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-08 11:00:00

fin : 2024-05-08

30 Citran

Avensan 33480 Gironde Nouvelle-Aquitaine

