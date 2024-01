Gliss’ Art Festival 2024 Place de l’Europe Lacanau, mercredi 8 mai 2024.

Lacanau Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-08 10:30:00

fin : 2024-05-20 12:30:00

Au programme de ce festival :

Dimanche 28 mai:

– 9h30 à 18h Surf Swap co-organisé par Vintage Surf Club

– 9h30 à 18h Librairie Nomade Surf Culture HACS

– 18h Ciné débat « Waterman » co-organisé par Around The Waves And Artec

Place de l’Europe Salle l’Escoure

Lacanau 33680 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-08 par OT Médoc Atlantique